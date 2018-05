Xanten: Xantener verletzt sich bei Sturz mit Pedelec schwer

Xanten

Am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr fuhr ein 62-jähriger Xantener mit einem Pedelec auf dem Bruchweg. Der Mann führte dabei einen angeleinten Hund neben seinem Rad her. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Mann und verletzte sich dabei so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus fliegen musste, in das er stationär aufgenommen wurde. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang an die Polizei in Xanten unter 02801 71420.