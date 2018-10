Xantener Tafel möchte selbstständig werden

Xanten Zum Jahresende möchte der Caritasverband Moers-Xanten Kühlfahrzeug und Einrichtung dem neuen Trägerverein übertragen.

(RP) Der Förderverein der Xantener Tafel möchte 2019 die Trägerschaft der Ausgabestelle an der Boxtelstraße übernehmen. Das gab der bisherige Träger, der Caritasverband Moers-Xanten, bekannt. „Der Vorstand des Caritasverbands begrüßt die Überlegungen zu einer Verselbstständigung und hat seine Unterstützung bei der Realisierung zugesagt. Kühlfahrzeug und Einrichtung sollen dem neuen Trägerverein zum Jahresende übertragen werden“, heißt es. Zum Hintergrund: Die Xantener Tafel gehört seit mehr als zehn Jahren zum Verbund der Rheinberger Tafel. Neben Xanten gibt es zwei weitere Ausgabestellen – eine in Rheinberg und eine in Alpen. Seit etwa einem Jahr sitzt die Xantener Tafel in dem alten Raiffeisenmarkt an der Boxtelstraße. Wöchentlich kommen bis zu 200 Personen, um Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs für kleines Geld zu kaufen. Seit März besteht der Förderverein. Vorsitzender ist Harald Rieberer.