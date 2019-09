Tafel für Bedürftige : Xantener Tafel hatte viele Gäste

Xanten Bei einem Tag der offenen Tür stellte der Förderverein den Besuchern seine Arbeit vor.

Reges Treiben herrschte am Sonntag im Xantener Gewerbegebiet an der Boxtelstraße 23. Gudrun und Harald Rieberer, die Betreiber der Xantener Tafel, hatten zum Tag der offenen Tür eingeladen und viele waren der Einladung gefolgt, besichtigten die Räume, ließen sich über die Arbeit der beiden sowie ihrer mehr als 40 ehrenamtlichen Helfer informieren, stärkten sich mit frischen Reibekuchen und Gegrilltem oder erstanden den einen oder anderen Gebrauchsgegenstand auf dem kleinen Trödelmarkt.

Für den musikalischen Rahmen sorgte die Xantener Sängerin Michele Nolde. Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken fließen in die Arbeit der Tafel. Harald Rieberer, der gleichzeitig Vorsitzender des Fördervereins „Tafel Xanten e.V.“ ist, bedankte sich in seiner Willkommensrede bei der Stadt Xanten, insbesondere bei Bürgermeister Thomas Görtz für den unermüdlichen Einsatz für die Tafel. „Wann immer wir ein Problem haben“, wandte er sich an Görtz, „reicht ein Anruf bei Ihnen und Sie tun mit Ihrem Stadtrat alles, um es aus dem Weg zu räumen.“