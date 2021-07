FZX bietet Kurse an : Kinder können in der Xantener Südsee schwimmen lernen

Kinder können in der Xantener Südsee schwimmen lernen

FZX bietet Kurse an

<irspacing style="letter-spacing: -0.01em;">Xanten</irspacing> Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet Schwimmkurse für Kinder an. Der zweiwöchige Unterricht startet Mitte Juli im Becken des Naturbads. Anschließend können die Mädchen und Jungen das Seepferdchen erlangen.

In den Sommerferien können Kinder im Naturbad an der Xantener Südsee wieder Schwimmen lernen. Vom 19. bis zum 30. Juli sind täglich vier Kurse geplant, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Montag mitteilte. Der Unterricht geht jeweils über zehn Einheiten, die sich auf zwei Wochen verteilen. Die Kurse beginnen um 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr. Nach den zwei Wochen können die Teilnehmer die Seepferdchen-Prüfung ablegen. Unterrichtet werden die Kinder von qualifizierten und zertifizierten Mitarbeitern des FZX. Die Leitung hat Anke Stöcker. Sie ist Fachangestellte für Bäderbetriebe und arbeitet für das Freizeitzentrum.