Badevergnügen mit vielen Angeboten Sonntag ist Saisonstart für Xantener Südsee

Der Zugang zum Naturbad erfolgt über die Kassen am zentralen Platz mit FZX-Info-Center, Am Meerend 2 in Wardt. Der Eintrittspreis für das Naturbad beträgt unverändert 3,50 Euro für Kinder und Jugendliche (ab sechs und bis 16 Jahre) und sieben Euro für Erwachsene (ab 16 Jahren). Ab 17 Uhr und für Familien gelten Sondertarife. Für Kinder unter sechs Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Ein Ticket für die Xantener Südsee kann bevorzugt online auf der Internetseite www.f-z-x.de im Voraus gekauft und bezahlt werden. Hier kann mit Kreditkarten, per Paypal oder per „Sofort“, Überweisungsdienst von Klarna, bezahlt werden. Für den Einlass steht dann eine Express-Kasse zur Verfügung. Auch an den Kassen vor Ort sollte bevorzugt bargeldlos bezahlt werden.