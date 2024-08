Stand-up-Paddling an der Xantener Südsee FZX lädt zum „Summer breathe“ ein

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet wieder „Summer breathe“ an. Deshalb lautet am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr das Motto im Wassersportcenter Beachline: den Sommer genießen und durchatmen. Wie das FZX in einer Ankündigung erklärte, verbindet das After-Work-Event Wassersport-Trends und Gesundheitsthemen, „um in entspannter Atmosphäre ins Wochenende zu starten“. Dazu würden Snacks und Getränke angeboten. Der Eintritt sei frei. Das Thema der Veranstaltung sei „SUP Edition“, also Stand-up-Paddling. Ab 19 Uhr werde auf den Tarif des SUP-Verleihs ein Rabatt von 20 Prozent gewährt. Über den Abend verteilt starteten mehrere kostenlose SUP-Schnupperkurse. Ab 22 Uhr werde außerdem ein stimmungsvolles Moonlight-Paddeln angeboten. Mit dem eigenem Board sei es kostenlos, für Leih-Boards falle nur der rabattierte Tarif an. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Wer teilnehmen wolle, könne sich einfach an der Verleihkasse melden. Die Teilnehmerzahl sei begrenzt.