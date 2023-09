Bundesweite Kampagne Xantener Pflegeteam macht bei Bademantel-Challenge mit

Sie sitzen im Bademantel auf dem Auto, stehen im Bademantel an der Bushaltestelle, mähen im Bademantel den Rasen, fahren im Bademantel mit dem Roller oder sitzen im Bademantel im Büro. In solchen Situationen haben sich Mitarbeiter des Xantener Pflegeteams fotografieren und filmen lassen. Ein Video mit diesen Szenen hat der Pflegedienst am Donnerstag auf seiner Facebookseite veröffentlicht.