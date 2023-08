Übersicht übers Programm Xantener Oktoberfest – Vorverkauf für die Sonntage läuft

Die Vorbereitungen für das Xantener Oktoberfest laufen, Am 29. September ist Fassanstich. Bis zum 15. Oktober bietet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter ein stimmungsvolles Programm. Neu in diesem Jahr ist, dass auch an den Sonntagen für den Eintritt in das Festzelt ein Ticket zu lösen ist. Dafür hat der Vorverkauf begonnen, wie FZX mitteilte. Die Karten gibt es ausschließlich online auf der Internetseite des Xantener Oktoberfestes. Am Sonntag kostet der Eintritt zehn Euro. Die Eintrittspreise für die Wiesn-Gaudi an den Freitag- und Samstagabenden beginnen bei 32,50 Euro.