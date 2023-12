Entscheidung der FZX-Gesellschafter 2024 wird es kein Xantener Oktoberfest geben

2023 war – finanziell gesehen – insgesamt kein gutes Jahr für das FZX. Es hat deshalb seine Gesellschafter, also die Stadt Xanten, den Kreis Wesel und den Regionalverband Ruhr (RVR), um einen Sonderzuschuss von 800.000 Euro in diesem und im nächsten Jahr gebeten. Die Politik will dafür einen externen Gutachter damit beauftragen, eine Neuausrichtung des FZX zu prüfen.