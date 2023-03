Xantener Nord- und Südsee Ende März startet die Wassersportsaison

Das FZX bietet Wasserski und Wakeboard an einem der größten Wasserskilifte der Region auf der Xantener Südsee an. Das Cable ist in der Vorsaison freitags ab 15 Uhr sowie samstags, sonn- und feiertags ab 11 Uhr geöffnet. Seilbahnbetrieb ist jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit. Ein großes Angebot an Verleihartikeln vor Ort sorgt dafür, dass man auch ohne Ausrüstung direkt in Schwung kommen kann.