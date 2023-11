Ausgebranntes Bistro an Xantener Nordsee Pier5 soll wieder aufgebaut werden

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) will das Ausflugslokal Pier5 an der Xantener Nordsee so bald wie möglich wieder aufbauen und eröffnen. Das kündigte Kreisdirektor Ralf Berensmeier als einer der drei FZX-Geschäftsführer am Montagabend im Kreisausschuss für Wirtschaft an. Eigentlich sei es das Ziel gewesen, zum Start der Saison im Frühjahr 2024 zu starten. Aber da wahrscheinlich noch Vorbereitungen und Genehmigungen für den Wiederaufbau erforderlich seien, werde es vermutlich nicht klappen. „Da muss man dann über kurzfristige Maßnahmen nachdenken.“ Denkbar sei für die Übergangszeit ein Provisorium.