Ralf Hußmann will die 95 Kilometer von Xanten nach Köln zu Fuß zurücklegen. Am Freitag (4. November 2022) ist er losgegangen. Dadurch will er Spenden für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal sammeln. Auf die Idee kam er durch ein bekanntes Heimatlied: „Heimweh nach Köln“ von Willi Ostermann. „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“, singt der Liedermacher im Refrain.