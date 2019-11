Karneval : „Nun regieren wir mit Frohsinn und viel Heiterkeit“

Xanten Ben-Luca I. (Schibgilla) und Lucy I. (Schmidt) sind das neue Kinderprinzenpaar.

Das neue Kinderprinzenpaar des Xantener Carnevals Verein (XCV) hat am Sonntag das Zepter übernommen. „Bis Aschermittwoch, so geben wir bekannt, hat nur Freude zu herrschen im ganzen Land“, verkündeten Ben-Luca I. (Schibgilla) und Lucy I. (Schmidt). „Nun regieren wir die fünfte Jahreszeit mit Frohsinn und viel Heiterkeit. In allen Straßen und Gassen wollen wir närrischen Blödsinn reinlassen!“ Dabei werden sie von den Pagen Magdalena und Benedikt Lindemann unterstützt: „Wir beide werden stets an eurer Seite stehen und alle Wege mit euch gehen.“ Es ist eine besondere Session für den Xantener Carnevals Verein, daran erinnerte auch das Kinderprinzenpaar: „Drum feiert mit uns, mit viel Radau, denn: vor 50 Jahren war man schlau und gründete den XCV.“