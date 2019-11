Karnevalseröffnung : Xantener Karnevalisten feiern im Schützenhaus

Xanten Hoppeditzerwachen ohne Hoppeditz: Halt Pölje, Xantener Blutwurstkomitee und XCV starteten gut gelaunt in die Session.

In den Karnevalsmetropolen wird der Beginn der eit alljährlich am 11. 11. um 11.11 Uhr mit dem Hoppeditzerwachen, sprich, mit einer schelmischen Rede, die von einem renommierten Karnevalisten auf dem Marktplatz gehalten wird, gefeiert. In Xanten wurde die Session am Samstag mit dem Hoppeditzerwachen im Schützenhaus eröffnet – allerdings ohne Hoppeditz. Gut gelaunte Narren, die sich mit den Präsidenten der drei Karnevalsvereine Halt Pölje, Xantener Blutwurstkomitee (XBK) und Xantener Carnevals Verein (XCV) auf einen stimmungsvollen karnevalistischen Start in die Faschingszeit freuten, waren dort anzutreffen.