Keine Planungssicherheit wegen Corona : Xantener Karnevalisten bangen um nächste Session

Ob es in der kommenden Session Karnevalssitzungen in Xanten geben wird, ist noch unklar (Archivfoto). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Während für die Jecken in Wesel die fünfte Jahreszeit praktisch ausfällt, wartet der XCV noch die Entwicklung der Corona-Lockerungen ab. Der Vorstand will am 1. September wieder miteinander sprechen.