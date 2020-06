Strenge Corona-Vorgaben : Xantener Hallenbad bleibt noch länger zu

Derzeit ist das Xantener Hallenbad geschlossen. Sollte es in den Sommerferien aufmachen können, werden nicht mehr als 40 Personen gleichzeitig reindürfen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Wegen der strengen Corona-Vorgaben verschiebt sich die Wiedereröffnung. Die Schwimmfreunde arbeiten an einem Konzept, um in den Sommerferien mit beschränkter Besucherzahl aufmachen zu können.

Am Dienstagvormittag nach Pfingsten hatte Isolde Heinz im Hallenbad Xanten zunächst einiges zu lesen. Die aktualisierte Version des „Pandemieplan Bäder“ der Deutschen Gesellschaft für Badewesen lag als PDF-Datei vor. Auf den 30 Seiten stehen die Vorgaben, die einzuhalten sind, um ein Schwimmbad der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Da kommt viel Arbeit auf uns zu“, sagt Heinz, die bei den Schwimmfreunden (SF) Xanten für die Betriebsorganisation zuständig ist.

Und der SF-Vorsitzende Herbert van Hall stellt ernüchtert fest, dass es noch einige Wochen dauern wird, bis die Mitglieder wieder ins Wasser springen können: „Wir hoffen, in den Sommerferien mit eingeschränkter Besucherzahl aufmachen zu können.“ Einen genauen Termin wollte er nicht nennen.

Info Schwimmfreunde betreiben Bad seit 1999 Corona-Lockerungen In NRW dürfen seit dem 30. Mai wieder Hallenbäder unter Beachtung von Hygienekonzepten aufmachen. Schwimmfreunde Der Verein betreibt das Schul- und Sportbad für die Stadt Xanten seit Frühjahr 1999. Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Familien liegt bei 211,20 Euro. Erwachsene zahlen 134,40 Euro, Kinder/Jugendliche 87,60.

Zehn mal 25 Meter ist das große Becken im Schul- und Sportbad mit vier Bahnen an der Heinrich-Lensing-Straße groß. Stand jetzt, dürfen maximal 40 Personen gleichzeitig dort schwimmen, um die Abstandsvorschriften einzuhalten. „Und dann ist auch nur das Bahnenziehen erlaubt“, meint Heinz. „Der vorgeschriebene Abstand in den Umkleiden, Duschen oder im Toilettenbereich ist in unserem kleinen Bad kaum praktikabel“, sagt van Hall. Die SF wollen daher nur maximal 40 Mitglieder, rund 1900 hat der Verein derzeit, zeitgleich ins Bad lassen. Eine Aufsichtsperson soll das im Eingangsbereich kontrollieren und gewährleisten.

„Es hat sich glücklicherweise schon eine Schülerin bereit erklärt, den Job in den Sommerferien zu übernehmen“, weiß der SF-Vorsitzende. Eine Voranmeldung übers Telefon oder über die Internetseite sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Überhaupt sei mehr Personal für die Wiedereröffnung notwendig. Denn auch am kleinen Becken muss jemand stehen, um die Kinder auf den Mindestabstand hinzuweisen.

Am Donnerstag treffen sich Heinz und van Hall mit dem Reinigungspersonal und den Aufsichtspersonen, um über die Organisation der Wiedereröffnung zu diskutieren. Ideen und Vorschläge, die ins Konzept aufgenommen werden können, sind willkommen. Das letzte Wort hat das Kreis-Gesundheitsamt. Streng sind weiterhin die Hygiene-Auflagen. Heinz: „So muss der Boden mindestens einmal täglich grundgereinigt werden. Das machen wir normalerweise nur zwei-, dreimal in der Woche.“ Es müsse daher auch mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten gerechnet werden. Angedacht ist aber, das Frühschwimmen auf 10 Uhr auszudehnen, dafür das Bad in der Mittagszeit fürs Saubermachen länger zu schließen.

Herbert van Hall: „Unser Hauptanliegen ist, das Hallenbad in den Sommerferien wieder zu öffnen. Ich denke, dass einige Mitglieder nicht in Urlaub fahren. Denen wollen wir eine Alternative bieten.“ Dass die Türen nicht vor Ferien-Beginn offen sein werden, liegt auch daran, dass eine Legionellen-Prüfung des Wassers ansteht.