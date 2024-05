Golfen für den guten Zweck Xantener für Xantener organisieren Charity-Turnier

Die Xanten Open finden am Samstag, 8. Juni auf der Anlage des Golfclubs Issum-Niederrhein statt. Maximal 50 Teams, also 100 Personen können teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen Wanderpokal, das Turnier soll also wiederholt werden. Es richtet sich an Golfspieler. Die Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder des Golfclubs Issum liegt bei 150 Euro pro Person. Einige Startplätze sind noch frei. Die Teilnahmegebühr gilt sowohl für das Turnier, das nach einem gemeinsamen Frühstück um 9.30 Uhr beginnt, als auch für die Abendveranstaltung mit Vier-Gänge-Gourmet-Menü im Hotel van Bebber. Bei einer Tombola werden hochwertige Preise verlost.