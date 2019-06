Verlosung von „Xantener für Xantener“ : Gewinner holt sein neues Auto ab

Xanten Bei der Gründungsveranstaltung der Stiftung „Xantener für Xantener“ wurde ein Auto verlost. Der Wagen geht an einen Familienvater. Die Stiftung plant bereits die nächste Wohltätigkeitsveranstaltung.

Die neue Stiftung „Xantener für Xantener“ will Menschen helfen – in einem Fall ist ihr das schon gelungen: Am Montagabend überreichte sie das Auto, das sie Ende Mai auf dem Markt verlost hatte. Detlef Verfürth aus Dingden bei Hamminkeln gewann den Mazda 2. Der 55-Jährige hatte 20 Lose gekauft, eines trug die Gewinnnummer 19/1546.