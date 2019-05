Neue Stiftung : Breites Bündnis unterstützt „Xantener für Xantener“

Unterstützer: Dirk Overhage (Round Table), Bürgermeister Thomas Görtz, Christian Sychla (Round Table), Alfred Glander (Rotary Club), Giovanni Malaponti (Sparkasse), Wilhelm van gen Hassend (Stiftung Niederrheinischer Bürger). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die neue Stiftung wird am 26. Mai auf dem Marktplatz gegründet. Die Einnahmen des Festes sollen der Stadt zugute kommen.

Es soll eine der größten Kaffeetafeln am Niederrhein werden: Am Sonntag, 26. Mai, gründen der Rotary Club und der Round Table die Stiftung „Xantener für Xanten“. Dafür planen sie auf dem Marktplatz ein großes Fest: Gefeiert wird von 12 bis 17 Uhr. Kabarettistin Ingrid Kühne und Musikbands werden auftreten. Gastronomen werden dazu Speisen und Getränke anbieten – alles für den guten Zweck. Die Einnahmen des Tages werden deshalb komplett der neuen Stiftung zugutekommen, wie die beiden Clubs am Freitag ankündigten.

Mit dem Geld sollen künftig Bürger unterstützt werden. Der Stiftungszweck von „Xantener für Xantener“ ist weit gefasst: Grundsätzlich könne sich jeder mit einem Projekt um eine Förderung bewerben, sagte Christian Sychla, Präsident des Round Table 158 Unterer Niederrhein. „Wir ermutigen die Bürger dazu, mit ihren Ideen an uns heranzutreten.“ Wer Geld bekomme, werde ein sechsköpfiges Kuratorium aus Vertretern der beiden Clubs entscheiden. Nur eine Bedingung gebe es: Es müsse sich um ein Projekt in Xanten handeln.

Die Stadt und zahlreiche Unternehmer aus der Region unterstützen die neue Stiftung. „Wenn sich Xantener für Xantener engagieren, ist das immer unterstützenswert“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz. Die Stadt stellt die Bühne zur Verfügung. Ein weitergehendes Engagement werde geprüft. Die Speisen und Getränke werden von den Herstellern gestiftet. Die Gastronomen brächten sogar ihr eigenes Personal mit, ohne dafür etwas zu berechnen, sagte Alfred Glander, Präsident des Rotary Clubs in Xanten. Deshalb könnten sie die Speisen und Getränke an diesem Tag auch zu „moderaten Preisen“ anbieten´. Außerdem werde es eine Verlosung geben – mit einem Mazda 2 als Hauptpreis. Es würden nur 5000 Lose zum Preis von je drei Euro verkauft. „Es wird also auf jeden Fall jemand mit dem Auto nach Hause fahren.“

Für die Gründung von „Xantener für Xantener“ wollen die Clubs insgesamt 50.000 Euro an Stiftungskapital einsammeln. Einige Unternehmen haben bereits zugesagt, dass sie Geld spenden. Die Sparkasse am Niederrhein übernehme außerdem die Verwaltung der neuen Stiftung, erklärte Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein. Weitere Partner seien willkommen, sagte Sychla. „Wir sind offen für jede Unterstützung.“

Als Gastredner wird Clemens Tönnies auftreten. Er sei Ideengeber für die Stiftung gewesen, sagte Glander. Der Inhaber der Fleischwaren Tönnies Unternehmensgruppe ist Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04. Der Fußballverein hat die Stiftung Schalker Markt aufgebaut, um den Stadtteil in Gelsenkirchen zu unterstützen, in dem der Club gegründet wurde. In Xanten werde Tönnies darüber reden, wie viel mit bürgerschaftlichem Engagement erreicht werden könne. „Und was auf Schalke geht, klappt in Xanten allemal“, ergänzte Sychla. In einer Videobotschaft sagte Tönnies: „Ich freue mich auf einen tollen Tag in Xanten.“