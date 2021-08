Bürgerantrag an Stadtrat : Xantener fordert mehr Barrierefreiheit

Der Fußgängerüberweg an der Rheinstraße ist eine von drei Stellen in Xanten, die Herbert Dissen kritisiert (Archivfoto). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Herbert Dissen will mit einem Bürgerantrag an den Stadtrat drei Umbauten in Xanten erreichen. Die von ihm kritisierten Stellen seien nicht rollstuhlgerecht, sagt er.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das frühere Stadtratsmitglied Herbert Dissen moniert drei Stellen in der Stadt Xanten, die seiner Meinung nach für Rollstuhlfahrer und Menschen mit einer Gehbehinderung nicht oder nur schwer zu passieren sind. In einem Bürgerantrag fordert er nun den Rat dazu auf, in seiner nächsten Sitzung über die barrierefreie Umgestaltung dieser Plätze zu beraten.

Der erste von Dissen kritisierte Standort ist eine Treppe an der Straße Alte Brauerei. Dort gebe es keine Möglichkeit für Rollstuhlfahrer, über eine Rampe die gegenüberliegende Seite zu erreichen, um so auf kurzem Wege über den Fuß- und Radweg zur Beek zu gelangen, erklärt Dissen. Ebenso verfüge der Treppenaufgang neben dem Rathaus über keine Möglichkeit, dass Rollstuhlfahrer den Kurpark am Ostwall erreichen könnten, stellt Dissen in seinem Bürgerantrag heraus. Als dritte Stelle, die seiner Ansicht nach umgestaltet werden müsste, benennt der Mitbegründer der Freien Bürgerinitiative Xanten (FBI) die Übergänge an der Rheinstraße, „die nach wie vor unzureichend sind und von Rollstuhlfahrern nur mit großen Schwierigkeiten genutzt werden können“, so Dissen. „Ich bitte darum, dass hier endlich etwas unternommen und den Anliegen vieler Menschen mit Behinderung Rechnung getragen wird“, schreibt das frühere Ratsmitglied.

Für die Finanzierung macht Dissen folgenden Vorschlag: Es könnten die Mittel eingesetzt werden, die für den Rückbau des Parkplatzes an der Ecke Bahnhofstraße und Westwall vorgesehen seien. „Die behindertengerechte Umgestaltung der Stadt ist wichtiger“, meint Dissen. Die nächste Ratssitzung in Xanten findet am Dienstag, 5. Oktober, statt.

(beaw)