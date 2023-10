Kneipe und Hotel in der Metropole In Berlin geht es im Xantener Eck rheinisch zu

Helmut Kohl soll in den 90er Jahren einmal in der Woche im Gasthof Xantener Eck gewesen sein, um sich in der Bundeshauptstadt eine Schweinshaxe mit Erbsenstampf und Kartoffelpüree schmecken zu lassen. Den Bundeskanzler (1982 bis 1998), dessen Leibgericht Pfälzer Saumagen war, soll aber nicht nur das Essen angezogen haben, sondern auch die ruhige Atmosphäre und das gepflegte Ambiente der urigen Gaststätte mitten in der Metropole. Noch immer hängen Glasbierkrüge mit Plopp-Verschluss an den Wänden, mit denen sich Kneipengänger bis in die 60er Jahre Fassbier mit nach Hause nehmen konnten, als sich Flaschenbier noch nicht durchgesetzt hatte.