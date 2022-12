Xantener sammelte Spenden Karnevalisten in Walporzheim sind überwältigt vom „Solidahrläufer“

Die Karnevalsgesellschaft (KG) „Bunte Kuh“ in Walporzheim hat schwere Zeiten hinter sich. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 traf auch den Verein, genauso wie viele andere. In der Flut verlor die KG, was notwendig ist, um das jecke Brauchtum aufrechtzuerhalten: Kostüme, Requisiten, Technik. Deshalb machte sich Ralf Hußmann im November auf den Weg, um Spenden zu sammeln. Dafür ging der Präsident des Xantener Carnevalsvereins (XCV) von seiner Heimatstadt zu Fuß nach Köln. Auf die Idee war er durch ein Lied gekommen: „Heimweh nach Köln“ von Willi Ostermann. Im Refrain heißt es: „Ich mööch zo Fooß noh Kölle jonn“.