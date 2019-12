Eichenwinkel und Fichtenweg : Zwei Xantener Spielplätze bekommen neue Geräte

Der Spielplatz am Fichtenweg (Archiv). Foto: Peter Kummer

Xanten (pek) Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) auf zwei Spielplätzen Mängel behoben. Darüber hinaus soll jeweils noch ein größeres Spielgerät ausgetauscht werden.

Ein Anwohner hatte sich bei der Redaktion über den Zustand auf dem Spielplatz Eichenwinkel nahe der Sonsbecker Straße beklagt. Mitarbeiter des DBX säuberten daraufhin den teilweise vermatschten Weg und ersetzten eine marode Sitzbank. Eine weitere Sitzgelegenheit soll noch hinzukommen. Zerstörte Bretter am Spielhäuschen wurden ausgetauscht. Entfernt wird noch ein Spielgerät, das auf einem Erdhügel steht. Die Erhebung selbst wird wegen der leichteren Pflege planiert. Im Frühjahr will der DBX an dieser Stelle einen neuen Spielturm errichten.