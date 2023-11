Gedenken an jüdische Familie Zwei neue Stolpersteine in Xanten verlegt

Ein denkwürdiger Tag. Ein Tag, an dem der ungeheuren Verbrechen an den jüdischen Mitbürgern vor 85 Jahren gedacht wird. Mit diesen Worten begrüßte Wolfgang Schneider von der Eine-Welt-Gruppe Xanten am Donnerstag Schülerinnen und Schüler von der Willi-Fährmann-Gesamtschule, die diese Feier vorbereitet hatten. Auch zahlreiche interessierte Frauen und Männer waren zur Verlegung zweier Stolpersteine in der Marsstraße 30 gekommen. Der Gedenktag zur Reichspogromnacht war deshalb nicht nur denkwürdig, sondern mehr als geeignet, an das Schicksal der Familie Alexander zu erinnern, die aus Xanten im Anschluss an den Pogrom auswanderte und starb.