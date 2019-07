Hagelkreuzschule in Lüttingen : Ruhestand für Maria Davids und Agnes Deymann

Hagelkreuzschule in Lüttingen

Xanten Die Hagelkreuzschule Lüttingen verabschiedete zwei Lehrerinnen in den Ruhestand.

Wenn die Schüler der Lüttinger Hagelkreuzschule aus den Sommerferien zurückkommen, werden sie zwei Lehrerinnen vermissen: Maria Davids und Agnes Deymann sind in den Ruhestand verabschiedet worden. „Wer mehr als 40 Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet hat, hat sich den Ruhestand mehr als verdient“, sagte Schulleiterin Daniela Hommen. „Ihr habt so vielen Kindern Wissen und Lebensweisheiten in den Rucksack gepackt, den sie nach ihrer Grundschulzeit auf den Weg zur neuen Schule mitnehmen. Darauf könnt ihr unendlich stolz sein.“