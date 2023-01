Tiere wurden in Xanten beschlagnahmt Zwei der drei Bettler-Hunde haben ein neues Zuhause

Zwei Hunde, die bei einer Bettler-Gruppe in Xanten gelebt haben und Anfang Dezember vom Kreisveterinäramt beschlagnahmt wurden, sind mittlerweile an neue Halter vermittelt worden. Das teilte der Kreis Wesel auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag mit. Für einen dritten Hund wird demnach noch ein neues Zuhause gesucht. Solange lebt er in einem Tierheim.