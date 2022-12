Unfall in Xanten Zusammenstoß von zwei Autos – zwei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Xanten sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Fahrzeuge auf der Sonsbecker Straße zusammen. Ein Auto war von einem Grundstück auf die Sonsbecker Straße in Richtung Stadtmitte abgebogen. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, geriet das Fahrzeug dabei in den Gegenverkehr. Das Auto stieß mit einem Fahrzeug zusammen, das auf der Sonsbecker Straße in Richtung Trajanring unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.