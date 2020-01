Traditionshaus in Xanten : Zukunft von Hotel van Bebber ungewiss

Xanten Mehrere Gäste des Hotels berichten, dass ihnen kurzfristig abgesagt wurde, weil das Hotel Ende des Monats für unbestimmte Zeit schließen soll. Der Betreiber äußerte sich zunächst nicht.

Eines der ältesten Hotels in Xanten, das Hotel van Bebber, schließt offenbar Ende des Monats für unbestimmte Zeit. Das erfuhr unsere Redaktion von mehreren Gästen des Hauses. Demnach sagte das Hotel einem Kunden ab, der bereits eine Übernachtung für in einigen Wochen gebucht hatte. Auch eine Gruppe, die sich dort regelmäßig trifft, wurde darüber informiert, dass das Hotel am 31. Januar erst einmal schließe und sie sich für das nächste Treffen einen anderen Veranstaltungsort suchen müsse. Darüber hinaus berichtete ein Gastronom aus Xanten, dass sich bei ihm Gäste des Hotels van Bebber meldeten, weil sie kurzfristig eine neue Unterkunft suchten. Die Hintergründe sind unklar. Der Geschäftsführer des Hotels, Marko Radulovic, reagierte aus zeitlichen Gründen auf Anfragen der Redaktion nicht. Er hatte das Traditionshaus im Herbst 2018 übernommen, zusätzlich zum Gotischen Haus, das er seit Anfang 2018 betreibt. Van Bebber ist seit mehr als 230 Jahren als Hotel an der Klever Straße belegt. Es wirbt damit, dass schon Napoleon Bonaparte, Winston Churchill, Angela Merkel und Joachim Gauck dort übernachtet haben.