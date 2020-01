Historisches Gebäude in Xantens Innenstadt : Stadt soll Verkauf der Bürgermeisterei prüfen

Die Alte Bürgermeisterei Wardt liegt am Kapitel in der Xantener Innenstadt. Im Moment wird sie vom Freizeitzentrum Xanten genutzt. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Das Freizeitzentrum Xanten zieht im Laufe des Jahres aus dem historischen Gebäude aus.

Die CDU-Fraktion will die weitere Nutzung der Alten Bürgermeisterei Wardt klären. In einem Antrag fordert sie die Verwaltung dazu auf, die verschiedenen Möglichkeiten für das historische Gebäude in Xantens Innenstadt zu prüfen. Dabei soll sie darlegen, was sinnvoller sein kann: die Immobilie zu vermieten, sie selbst zu nutzen oder sie zu verkaufen.