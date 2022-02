St.-Josef-Hospital in Xanten : Krankenhaus hat eine neue Zufahrtsstraße

Xanten Der Heeser Weg in Xanten, die Zufahrtsstraße zum Krankenhaus, ist saniert worden. Dabei wurde die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Und die Straße wird jetzt mit LED beleuchtet. Die Kosten blieben im Plan.

So reduzierten sich die Gesamtbaukosten für die Stadt Xanten von etwa 400.000 Euro um rund 145.000 Euro an Fördergeldern. Das Ergebnis der Bauarbeiten, die am 5. Oktober 2021 begonnen hatten und am 27. Januar 2022 beendet wurden, ist eine komplett neue Straße mit moderner LED-Beleuchtung, einem neuen Radweg, der durch eine Rigole von der Fahrbahn getrennt ist, und eine neue barrierefreie Bushaltestelle mit Wartehäuschen. „Die größte Herausforderung war, die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge auch während der Bauzeit zu gewährleisten“, erklärt Andre Overfeld, Bauleiter vom Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX). Das habe die ausführende Baufirma Bischop aus Bocholt hervorragend gelöst.