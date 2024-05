Friedhof in Xanten Zu wenige Parkplätze für Trauergesellschaften

Die Verwaltung und die Politik in Xanten befassen sich mit dem öffentlichen Parkplatz am städtischen Friedhof. Sie reagieren damit auf Hinweise aus der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde sowie aus der Bevölkerung, aber auch auf eigene Beobachtungen. Demnach stehen Trauergesellschaften während einer Beerdigung zu wenige Parkplätze zur Verfügung, um die Autos vor Ort abstellen zu können. Mehrfach sei festgestellt worden, dass an normalen Werktagen auf dem Friedhofsparkplatz zwischen zehn und 20 Stellplätze frei seien. „Diese Anzahl an freien Parkplätzen reicht jedoch bei einer Beerdigung regelmäßig nicht aus“, schreibt die Verwaltung. Der Planungsausschuss berät am 5. Juni darüber, anschließend soll der Stadtrat am 13. Juni eine Lösung beschließen.