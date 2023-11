Bußgeld von 500 Euro Zu viel Mist geladen – Polizei zieht Trecker plus Anhänger aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in Xanten einen Trecker aus dem Verkehr gezogen, der auf seinem Anhänger Mist transportierte. Wie sie mitteilte, war die Ladung „völlig ungesichert“ gewesen. Außerdem habe sich der Verdacht aufgedrängt, dass der Anhänger überladen war. Also wurde er gewogen. Dabei sei herausgekommen, dass der Anhänger mehr als 25 Prozent überladen gewesen war. Neben dem Fahrer sei auch der Unternehmer zur Kasse gebeten worden. Da beide ihren Wohnsitz in den Niederlanden hätten, sei das Bußgeld von 500 Euro in Form einer Sicherheitsleistung sofort fällig geworden. Der Fahrer habe einen Teil der Ladung abladen müssen, erst dann habe er weiterfahren dürfen. Den Rest habe er später holen müssen.