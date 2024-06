Zirkuswoche an Viktorschule in Xanten Kinder werden zu Stars in der Manege

„Genau das ist es“, sagt Hilde Schmitz. Die Leiterin der Viktor-Grundschule in Xanten steht am Rand der Manege und erklärt, was die Schülerinnen und Schüler aus der Zirkuswoche mitnehmen werden. Genau in diesem Moment hatte der Junge Angst vor einer Aufgabe – und hat sie mithilfe von René Ortmann überwunden.