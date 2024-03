Beute wird noch gesucht Zigarettenautomat in Xanten aufgebrochen – Polizei stellt Verdächtigen

In Xantens Ortsteil Wardt ist ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat eine unbekannte Person das Gerät am Strohweg mit einem scharfen Gegenstand aufgeschnitten und alle Zigaretten entnommen. Eine aufmerksame Zeugin habe in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr den Aufbruch gemeldet, berichtete die Polizei. Daraufhin sei eine Fahndung eingeleitet worden. Am Willibrordweg, also in der Nähe, sei ein Mann angetroffen worden, auf den die Täterbeschreibung zugetroffen habe. Es handle sich um einen wohnungslosen 37-Jährigen. Als er den Streifenwagen gesehen habe, habe er einen unbekannten Gegenstand in ein Gebüsch geworden, berichtete die Polizei weiter. Er sei alkoholisiert gewesen und habe Metallspäne auf seiner Kleidung gehabt, die von dem Zigarettenautomat stammen könnten. Die Beute der Tat habe bisher nicht gefunden werden können. Der 37-Jährige sei vorläufig festgenommen worden. Über den Antrag eines Untersuchungshaftbefehls entscheide die zuständige Staatsanwaltschaft. Wer sachdienliche Hinweise auf den Verbleib der Zigaretten machen könne, werde gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden, Tel. 02842 9340.