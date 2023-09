Umbau in Xantens Innenstadt Ziegelhof wird barrierefrei

Zunächst erinnert der DBX an die Vorgeschichte. Die barrierefreie Gestaltung im Stadtkern von Xanten ist bereits seit mehreren Jahren Thema. Seit 2010 wurde dafür ein barrierefreier Streifen am Marktplatz und darauffolgend in weiteren angrenzenden Straßen verlegt, zuletzt in der Gasthausstraße. Seit 2015 hat sich der Rat der Stadt Xanten auch mehrfach mit der barrierefreien Erschließung des Ziegelhofes und damit des Kriemhildsaales im Dreigiebelhaus beschäftigt. Nachdem vor einigen Jahren der barrierefreie Streifen um den Dom erstellt wurde, kam der Wunsch für einen barrierefreien Zugang über den Ziegelhof durch den Inklusionsbeirat der Stadt Xanten auf. Der Ziegelhof kann nun – mit einem Zuschuss des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) – umgestaltet und barrierefrei umgebaut werden.