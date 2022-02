Barrierefreie Gestaltung : Stadt Xanten legt einen neuen Vorschlag für den Ziegelhof vor

Xanten Der Ziegelhof in Xanten ist ein „historisch bedeutender Ort“, bisher ist er aber nur über Treppen zu erreichen. Das soll sich durch einen barrierefreien Umbau ändern. Die Kosten werden auf 350.000 Euro geschätzt.

Die Stadt Xanten will den historischen Ziegelhof am Siegfriedmuseum barrierefrei umbauen und damit einen Beschluss umsetzen, der schon Ende 2018 getroffen worden war. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf rund 350.000 Euro. Davon müsste Xanten aber nur 50.000 Euro selbst übernehmen. 300.000 Euro kämen dagegen als Fördermittel vom Landschaftsverband Rheinland (LVR). Voraussetzung ist, dass mit dem Umbau 2022 begonnen wird. Der Planungsausschuss berät am Dienstag, 22. Februar, darüber. Die Entscheidung fällt dann der Stadtrat am Dienstag, 8. März.