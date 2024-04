Verdächtiger flüchtete Werkzeug aus Baumarkt in Xanten gestohlen – Polizei sucht Zeugen

(wer) Ein bislang unbekannter Täter soll am Mittwoch mehrere Werkzeuge aus einem Baumarkt an der Sonsbecker Straße in Xanten gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte er den Kassenbereich durchquert und den Alarm ausgelöst. Ein Mitarbeiter, der ihn anhielt und aufforderte, stehen zu bleiben, habe erkannt, dass der Mann Gegenstände unter seiner Kleidung verborgen habe, und habe ihn darauf angesprochen, berichteten die Ermittler. Daraufhin habe der Verdächtige die Flucht ergriffen. Der Mitarbeiter des Baumarktes sei ihm hinterhergerannt. Auf dem Parkplatz habe der Verdächtige den Verfolger zu Boden geschubst, wodurch sich dieser leicht verletzt habe. Der Verdächtige sei zu Fuß weiter in Richtung der Supermärkte an der Sonsbecker Straße geflüchtet. Dort habe er die Gegenstände, die er mutmaßlich aus dem Baumarkt entwendet hatte, in ein Gebüsch geworfen. Dann sei er weiter über den Parkplatz eines Supermarktes an der Hagdornstraße gelaufen und über einen Zaun gesprungen. Die Polizei veröffentlichte eine Beschreibung des Mannes. Er soll einen dunklen Hauttyp und grau-meliertes, kurzes Haar haben. Er habe eine dunkelblaue Steppjacke und eine dunkelblaue Jogginghose getragen. Hinweise auf den Verdächtigen nimmt die Polizei entgegen, Tel. 02842 9340.