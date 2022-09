Zivilcourage in Xanten : Jugendlicher verprügelt 14-Jährigen – Zeugen gehen dazwischen

Xanten In Xanten haben sich zwei Zeugen einem Jugendlichen entgegengestellt, der gerade auf einen 14-Jährigen einprügelte. Die Polizei konnte den Schläger einige Hundert Meter entfernt vom Tatort vorläufig festnehmen.

Wie die Kreispolizei Wesel am Freitag auf ihrer Facebookseite mitteilte, hatte der Jugendliche (14) am Donnerstagabend seinem gleichaltrigen Opfer ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten, als er am Europaplatz am Boden lag. Ein Zeuge (31) habe sich dem Schläger entgegengestellt, ein Autofahrer habe ihm dabei geholfen. Der Täter sei daraufhin in Richtung der Xantener Innenstadt geflüchtet.