Xantener übersetzt Urkunden aus dem Lateinischen Welche Erkenntnisse die „Zeitkapsel“ Viktorschrein liefert

Es war ein Ritt durch die Xantener Kirchengeschichte. Anhand der Urkunden im Viktorschrein ließ Tobias Schrörs, Diplomtheologe und Lateinlehrer am Stiftsgymnasium, die Geschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit aufleuchten. Denn die Urkunden, die nach einer Öffnung des Schreins verfasst und diesem anschließend beigelegt worden waren, gaben immer auch einen Einblick in die geschichtlichen Umstände. Nun hat Tobias Schrörs die 14 in lateinischer Sprache verfassten Urkunden übersetzt. Ab 1950 waren die Urkunden in deutscher Sprache verfasst worden.