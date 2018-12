Reparatur in 43 Metern Höhe : Zeiger hängt wieder am Xantener Dom

Helfer montieren den acht Kilo schweren Minutenzeiger. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Xanten Mit einer Hebebühne hievten Experten und Mitarbeiter der Dombauhütte das am Sonntag herabgestürzte Metallstück wieder an seinen angestammten Platz in 43 Metern Höhe. Der Zeiger wurde aus Sicherheitsgründen mehrfach gegen erneutes Herabfallen gesichert.

Um 15.25 Uhr hing er wieder – der Minutenzeiger der Uhr am Südturm des Xantener St.-Viktor-Doms. In 43 Metern Höhe waren die Reparaturarbeiten auf der Hebebühne am Mittwochnachmittag ein windiges Unterfangen. Diese waren nötig geworden, weil sich das gut sieben Kilogramm schwere Kupferblech am Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache gelöst hatte und hinabgestürzt war.