Ursache noch unklar: Uhrzeiger des Xantener Doms stürzt herunter

Xanten Die Uhr am Xantener Dom hat einen Zeiger verloren. Das schwere Stück Eisen ist vermutlich am Sonntagvormittag heruntergefallen. Zum Glück wurde niemand getroffen.

Ein schwerer Zeiger der Uhr am Xantener Dom ist am Sonntag heruntergefallen und aus zig Metern auf den Boden gekracht. „Wir sind heilfroh, dass niemandem etwas passiert ist“, sagte Kaplan Christoph Potowski am Nachmittag unserer Redaktion. Vorsichtshalber sei das Gelände vor dem Dom abgesperrt worden. Es müsse aber nicht befürchtet werden, dass auch der zweite Zeiger herunterfallen könne. „Beide Zeiger sind separat an der Uhr befestigt.“