Einsatz für Feuerwehr und Polizei : Motorschaden: Yacht muss in Xanten anlegen

Vorsichtshalber war die Feuerwehr alarmiert worden. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Eine Yacht hat am Mittwoch am Rheinanleger in Xanten festmachen müssen, weil aus dem Motorraum Rauch aufstieg. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert, auch die Wasserschutzpolizei, aber eingreifen mussten sie nicht, wie ein Sprecher der zuständigen Direktion Duisburg auf Anfrage der Redaktion sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Feuer sei nicht ausgebrochen, es sei bei der Qualmentwicklung geblieben. Die Yacht war nach Angaben des Bootsführers auf dem Weg von Hamburg nach Emmerich, als nach etwa 540 Kilometern aus dem Motorraum Rauch kam. Er vermutete einen Zylinderkopfschaden. Die beiden Personen an Bord wurden nicht verletzt.

(ast/wer)