Hilfe für Karnevalsverein : Xantener läuft nach Köln und sammelt dabei Spenden

Xanten Knapp 100 Kilometer Fußmarsch liegen vor Ralf Hußmann. So weit ist es von Xanten nach Köln. Diese Strecke will der Xantener zu Fuß gehen – für den guten Zweck. Die Probe ist gut gelaufen. Die ersten Spenden sind auch schon eingegangen.

Ralf Hußmann will zu Fuß von Xanten nach Köln gehen, um damit Spenden für einen Karnevalsverein zu sammeln, der von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 betroffen ist. Sein Marsch soll am Freitag, 4. November, zur jecken Uhrzeit um 11.11 Uhr am Rathaus starten. Am Sonntag will Hußmann in Köln ankommen.