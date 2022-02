"Wer den Krieg beginnt, der ist ein Idiot" : Xantens Kinderprinzenpaar dichtet Appell für den Frieden

Xanten Wie in jedem Jahr besucht das Xantener Kinderprinzenpaar die Pflegeheime im Stadtgebiet. Aber dieses Mal kommen „auch ein paar nachdenkliche Worte zur Sprache“. Dafür bekommen die Tollitäten viel Zuspruch.

So erklärten die jungen Tollitäten zu Beginn ihrer Ansprache, dass an einem Tag wie Altweiber „Frohsinn und Heiterkeit das Leben bestimmen“ sollte. Aber: „Seit heute Nacht herrscht brutale Gewalt, der Krieg in Europa macht vor uns nicht halt“, sagten Benedikt I. (Lindemann) und Magdalena I. (Lindemann) mit ihren Pagen Jacob (Schönberner) und Lina (Schierholt). „Wir können das einfach nicht übersehen und so viel Leid mit Späßchen übergehen.“ Gewalt und Krieg dürften niemals gewinnen. „In Gedanken sind wir bei den Menschen in Not. Wer den Krieg beginnt, der ist ein Idiot.“ Konflikte müssten sich anders lösen lassen. „Denn eins, das sei hier klar gesagt: Wer Krieg erklärt, der hat versagt.“ Der Appell der Xantener Tollitäten: „Wir wollen alle in Frieden leben und unsere Stimme hier heute erheben.“ Trotz aller Sorgen wollten sie aber nicht den Mut verlieren: „Ein Funke Frohsinn bleibe erhalten, Hoffnung lässt uns die Zukunft gestalten.“ Zum Schluss machten sie deutlich: „Wir stehen für Frohsinn und Heiterkeit, für Gemeinschaft, Zusammenhalt und Einigkeit.“ Sie verabschiedeten sich mit den Worten: „Wir rufen daher aus lautem Protest an diesem sonst so heiteren Fest: jedem Kind, jedem Mann und jeder Frau ein froh stimmendes kräftiges Xanten Helau!“