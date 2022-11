Karnevalssession 2022/23 : Magdalena I. regiert Xantens Narren

Xanten In der fünften Jahreszeit wird die Kinderprinzessin des Xantener Carnevalsvereins (XCV) gute Laune verbreiten, ihre Pagen Jacob und Lina unterstützen sie dabei. Darauf musste das junge Trio ein Jahr lang warten.

Das Narrenvolk in Xanten wird erstmals von einer Alleinherrscherin angeführt: Magdalena I. (Lindemann) ist die Kinderprinzessin des Xantener Carnevalsvereins (XCV) in der fünften Jahreszeit. Ihr zur Seite stehen ihre Pagen Jacob (Schönberner) und Lina (Schierholt). Zusammen bilden sie ein närrisches Team, das bei einem ersten öffentlichen Auftritt am Samstag schon einmal für viel gute Laune sorgte und alle Narren in Xanten mit einem dreifach kräftigen „Xanten, Helau! Kinderprinzessin, Helau! XCV, Helau!“ grüßte.

Ihre Pagen Jacob Schönberner (elf Jahre) und Lina Schierholt (zehn Jahre) besuchen ebenfalls das Stiftsgymnasium. Außerdem gehen sie in die Kunstschule Xanten. Jacob Schönberner spielt außerdem Trompete, macht Jazz-Dance, singt in der Band der Dom-Musikschule und ist Jungpfadfinder bei der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) in Xanten. Lina Schierholt lernt Querflöte in der Dom-Musikschule, spielt Badminton und geht zum Turnen beim Tus Xanten. Beide Pagen werden in der Session 2023/24 das Kinderprinzenpaar des XCV sein.