Nahverkehr in Xanten und Sonsbeck XBus-Linien starten am Sonntag

XBus 28 Es handelt sich um eine neue Direktverbindung zwischen Goch, Uedem, Xanten und Wesel. Die Strecke wird von Niag und DB Rheinlandbus betrieben. Vom Start- bis zum Endhaltepunkt sind 70 Minuten eingeplant. Diese Schnellbuslinie ersetzt ebenfalls Fahrten der Linie SB6 und umfasst den Linienweg der 74 zwischen Goch und Uedem – die 74 bleibt aber als selbstständige Linie erhalten. Der X28 hält in Sonsbeck an der Villa Reichswald, am Haus Schöneck, an der Kirche in Labbeck und an der Furth. Haltestellen in Xanten sind Restaurant Röschen, Holzweg, Am Waymannshof, Landwehr, Schulzentrum, Bahnhof, Bahnhofstraße, Gymnasium, Friedhof, Viktorstraße, Haus Lau, Gewerbegebiet Birten, Gindericher Straße (Birten). Der X28 startet montags bis freitags um 4.59 Uhr in Wesel, samstags um 5.59 Uhr und sonntags um 6.59 Uhr. Bis 21.59 Uhr fährt er stündlich von Wesel über Xanten und Uedem bis Goch. In Gegenrichtung startet der X28 montags bis freitags um 4.48 Uhr in Goch, samstags um 5.48 Uhr, sonntags um 6.48 Uhr. Bis 21.48 Uhr fährt er stündlich von Goch über Uedem und Xanten nach Wesel.