Karneval in Xanten Blutwurstkomitee dankt für „unvergessliches Erlebnis“

An Aschermittwoch ist alles vorbei? Nein. Nach der Session ist vor der Session: „Wir zählen jetzt schon wieder die Tage bis zur Session 2024/25“, schreibt das Xantener Blutwurstkomitee (XBK) in einer Mitteilung. Aber es zieht Bilanz. Tausende haben am Sonntag fröhlich und friedlich beim Karnevalszug in Xanten gefeiert. Als Organisator dankt das XBK allen, die diesen Umzug „zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben“. Es dankt daher dem Ordnungsamt, der Polizei, der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Dienstleistungsbetrieb (DBX), dem Schützenhaus und den Edeka-Lurvink-Märkten. Es dankt den „unermüdlichen Wagenengeln“, die aufpassten, dass niemand unter die Räder kam, es dankt den ehrenamtlichen Helfern im Bierpavillon, es dankt Propst Stefan Notz, der als Gast auf dem XBK-Wagen „dem Blutwurstsonntagszug durch seine Anwesenheit etwas Göttliches verliehen hat“. Das XBK dankt allen Besucherinnen und Besuchern, „die zu einem schönen Karneval beigetragen haben“. Und das XBK dankt allen, „die nebenbei agieren und durch ihr Zutun für einen reibungslosen Ablauf sorgen“. 2025 organisiert das XBK wieder eine Marktfete, den nächsten Blutwurstzug plant es für 2026 – wieder mit einer Kinderzone, „die einen enormen Zuspruch erhielt und nun ein fester Bestandteil des Blutwurstsonntagszuges sein wird“.