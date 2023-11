Party im Schützenhaus Xantens Karnevalsjecken starten gemeinsam in die Session

In der Session 2023/24 wird es wieder mehrere Karnevalssitzungen in Xanten geben – und auch wieder einen Blutwurstsonntagszug, und zwar am 11. Februar 2024. Damit wird es in Xanten erstmals seit 1978 wieder Karnevalszüge in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geben. Sonst ist immer ein Jahr Pause dazwischen.