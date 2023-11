Karnevalseröffnungsparty im Schützenhaus Xanten startet in die Session

Die beiden Xantener Karnevalsvereine XBK und XCV haben am Samstagabend gemeinsam in die neue Session hineingefeiert. Ausgelassen und fröhlich tanzten Hunderte im Schützenhaus auf dem Fürstenberg. Höhepunkt war der Auftritt der Kleefse Tön, der Showband vom Niederrhein, die wieder ordentlich Stimmung machte. Der Eintrittspreis für die Karnevalseröfnungsparty kommt den beiden Vereinen, dem XCV und dem XBK, zugute. Sie planen und organisieren in der Karnevalssession 2023/24 wieder zahlreiche Veranstaltungen wie Büttensitzungen und einen Blutwurstsonntagszug. wer/RP-Foto: arfi