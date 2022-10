Nach Zwangspause durch Corona und Sturm : XBK plant wieder Karnevalszug in Xanten

Der Vorstand des Xantener Blutwurstkomitees (XBK) plant 2023 wieder einen Karnevalszug durch die Innenstadt. Foto: XBK

Xanten 2023 soll es wieder einen Blutwurstsonntagszug in Xanten geben. Mehrere sind seit dem letzten Mal vergangen. Auch jetzt sind die Umstände schwierig. Aber das Blutwurstkomitee ist optimistisch. Zumal ein Jubiläum ansteht.

Erstmals seit fünf Jahren soll 2023 wieder ein Karnevalsumzug am Blutwurstsonntag durch Xantens Innenstadt ziehen. Die Vorbereitungen laufen. Der Veranstalter, das Xantener Blutwurstkomitee (XBK), hat bekannte Wagenbauer sowie Musikvereine und Fußgruppen angeschrieben und gefragt, ob sie wieder dabei sind. Auch darüber hinaus sind Anmeldungen willkommen. „Dass wir wieder Karneval feiern können, darauf freuen wir uns“, sagt der XBK-Vorstand.

Das Komitee hofft auf eine hohe Beteiligung. Der Vorstand weiß, dass die vergangenen Pandemie-Jahre für alle Vereine schwierig waren und dass es ihnen die aktuelle Krise auch nicht einfacher macht. Ein Wagen kostet Geld, es sind Ehrenamtliche nötig, die ihn bauen, und die steigenden Preise belasten viele Haushalte. In schwierigen Zeiten helfe es den Menschen manchmal aber erst recht, wenn gefeiert werde, sagt der XBK-Vorstand.

Info Anmeldungen für Blutwurstzug möglich Wahlen Bei der Mitgliederversammlung standen Präsident Werner van Gemmeren und Kassierer Festus Krötz turnusgemäß zur Wahl. Beide wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kontakt Fragen zum Blutwurstsonntagszug beantwortet Werner van Gemmeren. Die Kontaktdaten stehen auf der XBK-Homepage: www.xbkarneval.de

Für den Verein wird es ein besonderer Blutwurstsonntagszug sein: Das XBK feiert Jubiläum. Es wurde am 11. November 1972 gegründet, also vor 50 Jahren. Wenige Monate später, am Blutwurstsonntag, 4. März 1973, rollte der erste Karnevalszug des Vereins durch Xanten. Ein halbes Jahrhundert später, also in der Karnevalsession 2022/23, lautet deshalb das Motto: „Kaum zu glauben, aber wahr, der XBK wird 50 Jahr“.

In der Anfangszeit des Vereins fand der Blutwurstsonntagszug jedes Jahr statt, seit 1978 dann alle zwei Jahre. 2018 rollten die Wagen und marschierten die Fußgruppen bisher zum letzten Mal durch Xantens Innenstadt. 2020 war schon alles vorbereitet, die Kamelle bestellt, die Blutwurst geschnitten. Aber dann zog ein Sturmtief über NRW. Aus Sicherheitsgründen sagte das Blutwurstkomitee den Zug ab und wollte ihn im Mai nachholen, aber dann breitete sich das Coronavirus aus. Wegen der Pandemie war auch 2022 kein Zug möglich.

Aber 2023 soll es wieder soweit sein. Von Xantenern sei das XBK schon darauf angesprochen worden, ob wieder ein Zug durch die Innenstadt ziehe, berichtet der Vorstand. Manche Menschen, die in den vergangenen Jahren hierher gezogen seien, wüssten gar nicht, dass es auch hier diese Tradition gebe. Und nicht nur 2023 soll es einen Zug geben: Wegen des Jubiläums will das XBK einmal vom Zwei-Jahres-Turnus abrücken und auch 2024 einen Zug durch Xanten rollen lassen. Dann aber will der Verein wieder in den bekannten Rhythmus wechseln.

Der Zug soll aber nicht alles sein. An die Gründung vor 50 Jahren erinnert das XBK schon zu Beginn der Karnevalsession: Am 11. November 2022 feiert das Blutwurstkomitee mit Mitgliedern und eingeladenen Ehrengästen das Jubiläum. Bei Neumaier soll es Musik geben, vor allem aber geht es ums Klönen und das gemütliche Beisammensein, sagt der Vorstand.

Im nächsten Jahre geht es dann weiter: Zuerst mit dem Möhne-Sturm aufs Rathaus an Altweiber (Donnerstag, 16. Februar 2023), anschließend wird es eine Party im Schützenhaus auf dem Fürstenberg geben. Weitere Feiern sind dort am Freitag (17. Februar) und Samstag (18. Februar) geplant. Am Blutwurstsonntag (19. Februar) zieht dann erst der Zug durch die Innenstadt, bevor die Party von der Straße wieder ins Schützenhaus wechselt. Die Feiern sind für den Verein wichtig: Darüber deckt er einen Teil der Ausgaben des Karnevalszugs. Außerdem helfen Sponsoren bei der Finanzierung.

